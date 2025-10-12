Desesperación lleva a la rapiña

Álamo Temapache, Ver.- A unos 200 metros de la entrada al municipio de Álamo Temapache, sobre el Boulevard Quintana Roo, un acto de rapiña a un par de tiendas dejaba al descubierto la emergencia que las inundaciones causaron.

Con varios artículos de primera necesidad que tomaron de los anaqueles de los comercios, decenas de habitantes caminaban llenas de lodo por las calles que aun contenían el agua café que llegó tras los desbordamientos del río Pantepec y el arroyo Estero del Ídolo que dejaron una gran cantidad de casas y comercios afectados severamente.

“Mi domicilio está afectado, está dañado totalmente, no quedó nada bueno (…) quería comprar algo para comer, pero no hay nada, vea cómo está la rapiña”, lamentó el señor José.

El arribo de efectivos de la Guardia Nacional que se hicieron presentes en tres vehículos ahuyentó el saqueo en la colonia Francisco I. Madero, en donde el suministro eléctrico, el servicio de agua y las señales de telefonía e internet, hasta la mañana de ayer, era nula.

La mayoría de los vecinos que tomaron víveres y productos de higiene personal reprochó a algunos habitantes que participaron en la rapiña y que se involucraron en altercados por ganar aparatos de electrónica como bocinas, televisores, teléfonos celulares, así como ropa y calzado de marcas conocidas.

Con lágrimas en los ojos y mientras acomodaba algunos víveres en el carrito de supermercado en el que antes de la tragedia vendía enchiladas, la señora María contó que “yo quería aceites y sopas o algo para comer y no alcancé nada; bueno, sí encontré unas que saqué del lodo, la necesidad hace que hagamos esto que estamos haciendo, es muy triste”, contó.