Miroslaba de la Rosa presenta una mirada a la vida con nuevo libro

La escritora potosina Miroslaba de la Rosa Arteaga presentará su libro Entre las raíces de una ceiba. Versos, cuentos y prosas para vivir en paz, el viernes 28 de agosto a las 19:30 horas en la Biblioteca Central del Estado, contará con los comentarios de Miguel Ángel Duque.

La obra reúne 43 textos que recorren distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la madurez, a través de versos, cuentos y prosas. De acuerdo con la presentación del libro, la autora apuesta por una escritura de claridad y sencillez para abordar experiencias cotidianas, recuerdos y reflexiones sobre la vida.

La ceiba es el eje de la propuesta literaria. Sus raíces representan la memoria y el arraigo, mientras que sus ramas remiten a los distintos momentos que conforman la experiencia de la autora.

La imagen parte también de recuerdos de infancia, como los juegos entre los árboles, para construir un vínculo entre las experiencias personales y el paso del tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El libro explora temas como el optimismo, el amor y la importancia de reconocer los momentos cotidianos. En sus textos, De la Rosa Arteaga plantea una escritura vinculada con la búsqueda de la paz y con una visión de la literatura como un espacio para compartir experiencias y emociones.

estrellagoveap@gmail.com