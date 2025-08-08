Nuevo proyecto de la Asociación de Pachucos y Jainas

La Asociación de Pachucos y Jainas SLP A.C. puso en marcha un nuevo proyecto dirigido a mujeres con o sin pareja que deseen integrarse a un grupo representativo enfocado en el baile y la cultura del pachuquismo.

Las sesiones se realizan los martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas en Avenida Constitución #735, colonia Centro, con la coordinación de Maricela Hernández Cruz y Fermín Carranza.

Este programa está diseñado para revivir los ritmos de salón que marcaron época, como el danzón, el mambo y el chachachá, además de incorporar otros géneros latinos como la cumbia colombiana. El objetivo es mantener vigente esta tradición dancística que formó parte de la vida social de generaciones pasadas y darla a conocer a quienes no han tenido contacto con estos estilos.

La convocatoria está abierta a mujeres de todas las edades, especialmente mayores de 40 años, que tengan gusto por el baile y la disposición de participar en montajes coreográficos y presentaciones públicas. No se trata de cursos ni talleres formales, sino de un espacio de práctica y creación colectiva, donde cada integrante podrá desarrollar sus habilidades a su propio ritmo.

El proyecto busca rescatar personajes emblemáticos como las divas, jainas y rumberas, figuras asociadas con los antiguos salones de baile, además de fomentar el sentido de comunidad entre las participantes. La inscripción no tiene costo, aunque cada persona deberá costear sus propios atuendos para las presentaciones, contribuyendo así a mantener viva esta expresión cultural popular.