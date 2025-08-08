La Tercera Semana de Teatro Independiente en San Luis Potosí es una plataforma que reúne once compañías locales seleccionadas mediante convocatoria del Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO) y se lleva a cabo del 7 al 14 de agosto.

Las propuestas fueron elegidas bajo el eje curatorial Territorio, Identidad y Convergencias, con líneas narrativas que abordan el cuerpo, las infancias, la familia, los territorios simbólicos y políticos.

La programación inició el jueves 7 con Instrucciones para esperar del colectivo Lobas Teatro, que se presentó en el Foro Teatral La Carrilla. La obra muestra a cuatro mujeres que esperan a alguien, en una escena donde lo político y lo íntimo se entrelazan desde la incertidumbre y la palabra. La función abrió el encuentro con una mirada al presente desde cuerpos en resistencia.

Durante los próximos días se presentarán: Teo y el monstruo el viernes 8 a las 18:00 horas en El Rinoceronte Enamorado, obra infantil sobre el vínculo entre un niño y su monstruo interior; Historia de la basura el viernes 8 a las 20:00 horas en las galerías del Centro Cultural Palacio Municipal, una instalación escénica con objetos del tiradero de Peñasco; Chipitín sin cola y el árbol casa el sábado 9 en el Centro Cultural Palacio Municipal, pieza sobre identidad y diferencia en un universo fantástico. Ese mismo sábado, La casa vacía, propuesta de danza contemporánea sobre la virtualidad y la identidad, se presentará a las 20:00 horas en La Guarida del Coyote.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa continúa el lunes 11 con El ánima de Sayula, obra basada en versos populares que se presentará a las 20:00 horas en El Rinoceronte Enamorado. A lo largo de la semana también se activarán otros espacios como ForoSombra, Caja Negra Aurora y Jardín Colón, que recibirán funciones del resto de las compañías participantes.

La Semana de Teatro Independiente 2025 también incluye por primera vez un formato work-in-progress, que abre espacio a proyectos escénicos en desarrollo y fomenta la interacción directa entre creadores y público. Esta edición busca descentralizar la oferta escénica y visibilizar los procesos creativos de artistas potosinos en diálogo con la ciudad.