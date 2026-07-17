¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El programa Rutas de Memoria Urbana realizará este viernes 17 de julio, a las 10:30 horas, el Recorrido por la calle 5 de Mayo, una actividad gratuita con salida desde el kiosco de Plaza de Armas.

La visita guiada permitirá conocer la historia de una de las vialidades más representativas del Centro Histórico de San Luis Potosí a partir de su patrimonio arquitectónico y urbano.

La actividad, organizada por la Dirección de Patrimonio Cultural, ofrecerá un recorrido por algunos de los inmuebles y espacios que forman parte de la memoria de la ciudad.

A través de explicaciones sobre su evolución, el trayecto dará contexto a los acontecimientos y expresiones culturales que han marcado esta calle desde la época colonial hasta la actualidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La calle 5 de Mayo inicia en la Plaza de Armas y se extiende hasta la avenida Salvador Nava Martínez. A lo largo de sus 23 cuadras conserva el trazo original de su construcción y reúne edificios, comercios y sitios que han acompañado el crecimiento de la capital potosina.

Su ubicación la mantiene como uno de los principales accesos al primer cuadro de la ciudad.

Antes de recibir su nombre actual, esta vialidad tuvo distintas denominaciones.

En sus primeros años fue conocida como De la Cruz, debido a una gran cruz instalada cerca del antiguo templo de La Merced.

El recorrido retomará estos cambios históricos para explicar la evolución de una vialidad que conserva elementos de distintas etapas del desarrollo urbano de San Luis Potosí y que permanece como uno de los corredores históricos más representativos de la ciudad.