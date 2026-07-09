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Cultura

"Señorita Salomé", en el Museo Federico Silva

Por Estrella Govea

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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"Señorita Salomé", en el Museo Federico Silva
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      La puesta en escena "Señorita Salomé", de la compañía Teatro On Clock, llegará este 9 de julio al Museo Federico Silva, a las 19:00 horas, una propuesta de teatro cabaret escrita por Ambrosio Castillo.

      La función presentará una historia donde la comedia, la interacción con el público y la sátira construyen un relato que gira en torno a una disputa familiar tras la muerte de un personaje reconocido por su comunidad.

      El elenco está conformado por Miguel Sanz en el papel de Rosa Celeste, Ambrosio Castillo como Lupita del Baile y Leonel Camacho como Francisca Soledad. 

      La obra sitúa la acción durante el funeral de Salomé, una mujer identificada como líder de su colonia, trabajadora y figura de referencia para quienes la conocieron. Sus sobrinas acuden al sepelio con la intención de reclamar la herencia, pero el encuentro pronto deja de lado el duelo para dar paso a una serie de revelaciones sobre la vida de la fallecida y de quienes buscan quedarse con sus bienes.

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      A lo largo de la función, las aspirantes a la herencia exponen recuerdos, diferencias y secretos familiares frente a las personas asistentes al funeral, quienes también forman parte del desarrollo del espectáculo.

      La historia incorpora elementos del stand up y del teatro cabaret para construir una comedia que rompe la cuarta pared y mantiene un diálogo constante con el público.

      El montaje también invita un reconocimiento a personas que han expresado su identidad con libertad pese a enfrentar actos de discriminación.

      Ese enfoque se integra a una narrativa donde el humor sirve como eje para abordar temas relacionados con la diversidad, la convivencia y los lazos familiares, sin dejar de lado el tono festivo que caracteriza al cabaret.

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