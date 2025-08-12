En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Museo Regional Potosino presentó la conferencia “Ser indígena en el Noroeste de México. Una perspectiva crítica”, a cargo del doctor Germán Leiva Valdés, investigador y profesor de la Universidad Intercultural del Estado de México.

La charla propuso cuestionar las formas en que históricamente se ha definido lo indígena y analizar cómo estas categorías han sido utilizadas y disputadas en el contexto del noroeste del país.

Leiva partió de su investigación doctoral realizada entre 2015 y 2018 en comunidades yoremes del norte de Sinaloa. En su exposición, señaló que la categoría “indígena” no es estática ni universal, sino una construcción cultural y política que ha cambiado con el tiempo. Recordó que el indigenismo mexicano, desde el periodo posrevolucionario, definió lo indígena a partir de rasgos culturales compartidos, pero sin cuestionar quién determina esos rasgos ni con qué fines.

El ponente explicó las diferencias y usos de términos como indígena, autóctono, nativo, aborigen y pueblos originarios, subrayando que cada uno responde a contextos históricos y políticos distintos.

