FERNANDA TRÍAS, PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO.-Con “El monte de las furias”, la escritora uruguaya Fernanda Trías, obtiene el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por crear “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”. La narradora, traductora y docente ya había recibido el galardón en 2021 por su novela “Mugre rosa”.

El jurado integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, tras haber examinado y discutido cuidadosamente las postulaciones, decidió por unanimidad conceder el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 a la escritora uruguaya Fernanda Trías.

El Jurado destacó sus excéntricos personajes, que resultan “vívidos y entrañables”, y también celebró el ritmo del lenguaje poético y al mismo tiempo precisó, que genera atmósferas y escenas memorables en la obra. “La vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, aseguró el Jurado en el acta resolutiva.

Fernanda Trías (Uruguay, 1976), recibirá el Premio Sor Juana durante la ceremonia que se realizará el miércoles 3 de diciembre, durante la celebración de la edición 39° de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Por “Mugre rosa”, que recibió el apoyo de la residencia Eñe/Casa de Velázquez (España, 2018), Trías obtuvo además del Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara en 2021, obtuvo el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020), el Premio Bartolomé Hidalgo de la crítica (Uruguay, 2021) y, fue finalista en los National Book Awards.

Tanto “La azotea” --otra de sus novelas, además de “Cuaderno para un solo ojo”, “La ciudad invencible” y “No soñarás flores”-- como “Mugre rosa” obtuvieron el British PEN Translates Award (2020 y 2022). Fernanda Trías se hace acreedora al galardón que está dotado con diez mil dólares.