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RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

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Cultura

Taller de Exploración de las Artes

Por Estrella Govea

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Taller de Exploración de las Artes
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      El Taller de Exploración de las Artes formará parte de la oferta de verano del Instituto Potosino de Bellas Artes del 20 de julio al 14 de agosto.

      El programa está dirigido a niñas y niños y propone un recorrido por disciplinas como danza, teatro, literatura y pintura con actividades diseñadas para acercarlos a distintas formas de expresión artística. 

      A lo largo de cuatro semanas, las y los participantes asistirán de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, a sesiones en las que cada disciplina contará con un espacio propio.

      La propuesta busca que las infancias conozcan las características de cada área y descubran cuáles despiertan mayor interés, con la posibilidad de incorporarse después a los talleres semestrales del instituto.

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      El programa plantea un aprendizaje a partir del juego y la experimentación. 

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