‘We Believe You’, premio del Festival de Cine de Sevilla

SEVILLA (ESPAÑA).- La película ‘We Believe You’, ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, se ha alzado con el Giraldillo de Oro a la Mejor Película de la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (España), según comunicó el jurado durante la lectura del palmarés este sábado.

También recibieron el premio al Mejor Guion por “construir tensión desde lo íntimo y lo contenido” y lograr “revelar toda la violencia institucional”. Esta cinta sumó además un tercer Giraldillo, el de Mejor Actriz, para su protagonista, Myriem Akheddiou.

El cineasta macedonio Georgi M. Unkovski, por su parte, logró con ‘DJ Ahmet’ el Gran Premio del Jurado y, además, se hizo con el premio al Mejor Actor para el joven Arif Jakup.

El galardón a la Mejor Dirección recayó en la cineasta estadounidense descendiente de familia palestina Cherien Dabis por ‘All That’s Left of You’.

También fue reconocida ‘La anatomía de los caballos’, ópera prima de Daniel Vidal Toche, con el premio a la Mejor Fotografía para Angello Faccini, así como la Mejor Dirección Artística para Juan Pablo Garay.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla comenzó su 22ª edición el 7 de noviembre y el palmarés de su Sección Oficial se completa con el premio al Mejor Montaje para Hansjörg Weissbrich por su trabajo en ‘Turno de noche’, de la cineasta suiza Petra Volpe.