› Empleo: no hay rebote › Guerra en dos sentidos

La generación de empleo no levanta en San Luis Potosí. Al panorama negativo que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a principios de mes, cuando reveló que a mitad del año, el desempleo en la entidad era el tercero más alto del país, abona ahora el dato de los empleos formales que registra el IMSS en el estado.

Desde abril pasado, el indicador se encuentra en una caída libre perdiendo, en julio pasado, poco más de siete mil 500 plazas con respecto al mismo mes del año anterior.

La generación del empleo en la entidad no puede sustraerse de la realidad económica global y del país, deteriorada por la errática política trumpista en materia de aranceles, que ha trastocado especialmente a la industria automotriz, el pilar económico del estado.

Hay menos empleo porque las empresas, que son los que lo generan, están enfrentando situaciones que les impiden continuar el auge del que disfrutaban hasta hace poco tiempo.

Y sobre eso, poco pueden hacer las autoridades. Sin embargo, insisten en hacerlo. En respuesta a la información del Inegi sobre el desempleo registrado en junio, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, justificó la estadística aludiendo que se trataba de un fenómeno cíclico, que afectaba a los empleados con contratos eventuales, específicamente en labores agrícolas como la zafra y la actividad en los ranchos.

Anticipaba también que “inmediatamente” se iba a emparejar la situación.

Sin embargo, las cifras más recientes del IMSS juegan en su contra. Lo evidente, no hay rebote positivo, al contrario, la tendencia a la baja persiste.

Por otro lado, el funcionario comentaba cifras de junio, cuando hacía ya dos meses que la zafra en la Huasteca había terminado.

Y si bien en el conteo anual, los trabajadores eventuales fueron los más afectados por la pérdida de empleo formal; en los últimos tres meses, la situación se revirtió, registrándose las mayores bajas en los empleos permanentes.

En suma, la realidad de nuevo supera las justificaciones oficiales que la autoridad emite para minimizarla.

No hay guerra sin dos bandos al menos, y la sucia batalla que se juega en el ciberespacio actualmente en San Luis no es la excepción.

Sin duda que no casualmente, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona denunciara directamente a la alcaldía capitalina de financiar una red de medios electrónicos desde los cuales difundir noticias falsas contra la administración estatal, ayer empezó a circular en WhatsApp un documento presuntamente emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fechado el 12 de junio, pero sospechosamente actual, sobre una supuesta “Red de espionaje en San Luis Potosí”.

En realidad, se revela lo mismo que denunció el gobernador Ricardo Gallardo, pero en sentido contrario: decenas de “medios de oposición sensacionalistas”, campañas de desprestigio y uso de recursos de procedencia ilícita para campañas de desprestigio.

Para difundirlas, se usaron logotipos, tipografía y formatos oficiales del gobierno federal.

Tras consultar a la vocería de la SSPC federal sobre el documento, ésta lo descalificó, señalando que no era oficial.

Se está cruzando una línea cuando, en esta guerra sucia, se incurre en la falsificación de documentación federal.