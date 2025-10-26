› Suplente, no interino › SL en el libro de Claudia

La Facultad de Derecho de la UASLP dio los primeros pasos para nombrar un nuevo director y nombró a Javier Delgado Sam como suplente del renunciado Germán Pedroza Gaitán, víctima del escándalo de una agresión sexual registrada en las instalaciones de Leyes.

No es interino, cabe aclarar, porque su duración está acotada, por normativa, a dos meses, pero podría ser mucho menos, pues la UASLP proyecta tramitar muy rápido el proceso de convocatoria a una nueva elección de la terna propuesta por la Facultad al Consejo Directivo Universitario.

Será el órgano colegiado el que elegirá a la persona que será designada, esa sí, como directora interina de la Facultad hasta 2028, cuando estaba previsto que terminara la administración de Pedroza Gaitán que quedó trunca.

No será un proceso exento de turbulencias. Anoche mismo, algunos medios calificaban de “imposición” del rector Alejandro Zermeño la designación de Delgado Sam, pero aquel no está facultado para nombrar directores.

Lo que sí hizo el rector, porque tiene facultades, fue nombrar una secretaria general de la Facultad a una catedrática, para destrabar el proceso de elección del director suplente.

Por otra parte, también en redes sociales, otra catedrática empezó la promoción personal para ocupar ese cargo. La pesca en río revuelto siempre aparece.

El gobernador del estado aprovechó la revelación de un paquete de obras para darle un coscorrón al Interapas, pero olvidó una enorme viga que tiene en el ojo.

En boletín, se informa que el mandatario dio a conocer, entre otros proyectos, el del ducto de El Peaje a la Presa de San José y la presumió como garantía de que las familias de la Zona Metropolitana tendrían agua “ante la ineficiencia del Interapas”.

Y sí, el organismo paramunicipal tiene muchas fallas, pero no resulta muy eficiente que el gobierno estatal perdiera una obra de 600 millones de pesos, la presa de las Escobas, por la ineptitud de la Comisión Estatal del Agua.

Por cierto, la CEA está involucrada en una observación de 7.2 millones de pesos en el último paquete de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. En total, contabilizó anomalías por 33.8 millones de pesos a dependencias estatales.

O sea que el cero no lograron, como presumió la administración estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su libro “Diario de una transición histórica” y en ella dedica unas líneas a la ruptura ocurrida entre Morena y el PVEM en la elección de 2021.

Atribuyó a la división entre los dos partidos generó la pérdida de una senaduría, (la que le correspondía a Rita Ozalia Rodríguez, lideresa morenista aquí y hermana de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela).

La mandataria justifica la mención señalando que está convencida de que “entre los partidos que respaldan al movimiento de la transformación, no debe haber fracturas” de cara al 2027. La pregunta es ¿le harán caso unos y otros?