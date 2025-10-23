› Mecanismo ineficaz › Derecho: el río revuelto

El relato que hizo la víctima de violación en la Facultad de Derecho a la Fiscalía General del Estado, y que está asentado en la denuncia que este medio pudo conocer, está salpicado de situaciones que muestran que los directivos que atendieron inicialmente el complejo caso fallaron en el manejo de los sucesos.

lll

Imponerle una suspensión, como a los agresores, decirle que debía esperar hasta el lunes siguiente para ampliar su declaración, y constreñirse sólo a tomar declaraciones para elaborar un acta son indicios de ese torpe manejo.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más sencillo es decir que este proceder estuvo muy alejado del protocolo especializado de la UASLP para enfrentar problemas de acoso y agresión sexual.

lll

Lamentablemente, una revisión hecha al documento que fue elaborado en 2020 indica que esa norma no prevé un escenario como el que se presentó el viernes en derecho. Y es que el mecanismo es lento, burocrático, formalista y no brinda ningún margen para una actuación expedita en un caso tan difícil como el que se presentó.

lll

Y es que al designar a la Defensoría de los Derechos Humanos cómo la única instancia facultada para recibir quejas y denuncias, corta el marge n de maniobra de los primeros respondientes a un casod e agresión.

lll

Si agregamos que no hay evidencia de que los directivos de Derecho que lidiaron inicialmente con la agresión hayan notificado de ésta a alguna autoridad, de la UASLP o externa, que el protocolo protegiera al organismo era imposible.

lll

Ayer, la UASLP anunció la realización de mesas de trabajo para crear un protocolo integral. Es un reconocimiento de que la norma vigente no es útil, y a la vez, una puerta para que el mecanismo sea mejorado.

lll

En política, y eso incluye a la política universitaria, no falta quién aprecie las oportunidades que da el río revuelto. Aún no se secaba la tinta de la firma de Germán Pedroza Gaitán en su renuncia como director de la Facultad de Derecho, cuando iniciaron las maniobras por sucederlo.

lll

Diversos mandos secundarios y catedráticos ya empiezan a moverse para ocupar el espacio vacío. Hay una aspirante que pretende ser “elegida por aclamación” de los estudiantes; otro catedrático forja alianzas para cuando sea el momento adecuado; algunos se dejaron ver “acompañando” el plantón de Cuauhtémoc, pero cuando fueron abordados por la prensa, se negaron a explicar en qué consistía el apoyo.

lll

Ayer por la tarde, se celebró una asamblea de alumnos de Derecho para “elegir” a la persona para la dirección. De 9 propuestas, la que obtuvo más votos fue la doctora Suhey Tristán.

lll

Cuando se anunció la renuncia de Pedroza Gaitán, Urenda Navarro, la abogada general, anunció que en tanto haya un nuevo director, en Derecho regirá un triunvirato integrada por ella, por la contralora

lll

El problema es que la Facultad de Derecho, y la propia UASLP, tienen enfrente una grave crisis, irresuelta aún, y aunque es importante que la Facultad no quede acéfala mucho tiempo, afrontar las acciones de los impacientes y adelantados, flagrantemente fuera de norma, no contribuye en nada bueno para la institución.