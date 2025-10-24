Arena opacaMarcha de la discordia

Si alguien estaba esperando que la información pública de la Arena Potosí en la Plataforma Estatal de Transparencia, que se ponga cómodo hasta el año entrante.

El proyecto favorito de este gobierno fue creada administrativamente en julio de 2024 y desde febrero de este año, tenía la obligación de presentar su información en la PET, aunque el acuerdo de la CEGAIP fue publicado en el Periódico Oficial del Estado hasta abril.

Precisamente en ese medio, ayer se publicó la tabla de aplicabilidad de la información de las obligaciones en transparencia de la Arena sobre los artículos de la norma de transparencia que debe cumplir.

Como el organismo nació el año pasado, está obligado a publicar la información a partir del 1 de enero de este año.

Lo negativo es que, por si no hubieran bastado un medio año, contado a partir de que fue declarado sujeto obligado, para subir su información, la Comisión le da todavía otros tres meses, por lo que, en un escenario ideal, y se sabe que eso no existe, hasta mediados de enero podría ser pública la información de la opaca dependencia.

Parece que los jaloneos internos en la UASLP, derivados de las protestas generadas por la revelación de la agresión sexual en contra de una alumna de Derecho, se mantienen.

En redes sociales se está registrando un jaloneo por la convocatoria para una marcha a celebrarse el domingo por la mañana, que iniciaría en la glorieta Bocanegra.

Sin especificarse quién convoca, no sólo se llama a la comunidad universitaria activa, sino también a exalumnos e incluso a la ciudadanía en general.

“En defensa de la auditoría universitaria”, es el motivo del movimiento, llamando a no permitir que “la UASLP se convierta en botín de personas con propósitos perversos”.

Inmediatamente el llamado fue desmentido por perfiles de redes sociales asociadas a la UASLP, aunque no oficiales, en la que se calificaba de falsa a la convocatoria. “Son patadas de ahogado de ya sabemos quién”, señala el mensaje, que concluye con el emoji de un pollo.

Hablando de marchas. alumnos del Tec regional y de la Universidad Politécnica que intentaron sumarse, solidariamente, a las protestas que realizaron los universitarios esta semana, se toparon con un inesperado obstáculo: la férrea oposición de sus directivos.

Y fueron duros: llegaron a la amenaza directa de represalias si asistían. Sentían que tenían motivos. Imagínense tener que explicar en Palacio como integrantes de instituciones que están a cargo del estado.

