› Pozos: ruta de choque › Congreso exprés

Aquí en este espacio se hablaba ayer de que la renuncia de Teresa Rivera Acevedo como presidenta del Concejo Municipal de Pozos sometería al municipio más joven del estado a su primera crisis. Y parece que así será.

Porque en la designación de la persona que la suceda, se perfila un choque entre el Congreso del Estado y el resto de los concejales por la disputa de la atribución.

Los diputados, en especial las fracciones gallardistas, ya perfilaron su juego: al renunciar la legisladora Patricia Aradillas Aradillas, se le vio como la opción de la corriente dominante para seguir al frente del Concejo.

Y esa corriente quiere que el proceso sea rápido. Hoy jueves, a las diez de la mañana están citados los integrantes de la Comisión de Gobernación, con el fin de designar a la sucero, aunque en el dictamen, cuya copia tiene este medio, no aparece el nombre, pero sí señala expresamente que será “concejal presidenta” y todo indica que será la exlegisladora.

El fundamento legal de los diputados es que es al Congreso al que le corresponde el nombramiento porque se trata de un Concejo municipal, aunque la Constitución señala que debe darse la desaparición del Concejo o la ausencia de su mayoría, lo que no es el caso.

Mientras tanto, el Concejo citó para hoy a las 11:00 horas a una conferencia de prensa, presuntamente para presentar su postura en contra. Más aún, por la noche, seis de los siete concejeros restantes emitieron un “citatorio urgente” al secretario general, René Oyarvide Ibarra, para que emita una “convocatoria urgente a sesión extraordinaria” a celebrarse a más tardar hoy, para designar, de entre los concejales y los síndicos, al sustituto de Rivera Acevedo.

Aquí, citan el procedimiento que marca la Ley Orgánica del Municipio Libre para suplir a un presidente Municipal y que marca que el sucesor deberá elegirse entre los integrantes del Cabildo, o en este caso, el Concejo.

Ya dentro de ese cuerpo colegiado y en testimonios expertos conocidos por esta columna, se había advertido que al Congreso no le correspondía elegir a un nuevo titular del Concejo.

La ruta de choque entre el Concejo y el Congreso está marcada y muy probablemente no se definirá mañana. Los diputados pueden mantener a Aradillas Aradillas, pero seguramente los concejeros acudirías a instancias judiciales para dirimir la controversia.

En tanto eso ocurre, el gobernar Pozos se convertirá en un berenjenal, con una alcaldesa sostenida desde el exterior y unos concejeros rebeldes.

Este caso muestra que, cuando quiere, el Congreso puede ser ágil y expedito. Y esto suele ocurrir cuando a la corriente política dominante le conviene.

Hoy, el Congreso será rápido por partida doble, porque al diputado Héctor Serrano le urge sacar su ley para penalizar el uso de IA en ciertos casos, lo que ha sido visto por periodistas, organismos en pro de la transparencia y la libertad de expresión, abogados y activistas, como una grave amenaza de censura.

Aún sin conocerlo, pese a que ya lleva algunos días circulando la iniciativa, integrantes de la Comisión Primera de Justicia fueron citados para mañana, a fin de convertir la iniciativa en dictamen aprobado para que vaya a la próxima sesión de Pleno, que muy probablemente será esta misma semana para desahogar el asunto de Pozos, y sea aprobada.

Parece que, como los accesorios de marca y la ropa de diseñador, el procesamiento exprés de sus iniciativas, es otro de los lujos que se puede dar el diputado Serrano Cortés.