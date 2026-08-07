Frágiles y temerarios > Crisis comercial

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Pues el problema comenzó por la avenida Venustiano Carranza, pero como si se tratara de una especie de metástasis económica, la crisis se ha ido extendiendo incluso al llamado primer cuadro de la ciudad.

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En la transitada avenida capitalina, el cierre masivo de negocios se le achacó a la implementación de la cada vez más deteriorada ciclovia, una idea del entonces alcalde capitalino Xavier Nava Palacios.

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Desde el primer momento comerciantes de la zona de todos los giros lanzaron las voces de alerta, advirtieron que era una mala idea y que el artilugio vial los dejaría sin cajones de estacionamiento para sus clientes y hasta para sus propios trabajadores.

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El tiempo les ha dado la razón. En una tristeza ver como lucen amplios segmentos de la vialidad con locales e incluso edificios enteros vacíos, deteriorándose y hasta volviéndose peligrosos.

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Las ideas para reactivar la actividad comercial no han faltado. El alcalde Enrique Galindo Ceballos llegó a proponer reubicar los antros del poniente de la ciudad en plena avenida, entre Tequis y Reforma, pero como toda idea novedosa no le faltaron detractores y descalificaciones.

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Lo cierto es que el declive sigue y se agrava.

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En el Centro Histórico cada vez hay más negocios que deben bajar sus cortinas pues los clientes nada más no llegan. El expresidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, considera que la situación no es más que un sintoma de una enfermedad más grave y se llama crisis económica.

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Explica que los principales clientes de la zona comercial del Centro pertenecen a las clases media baja y baja y éstas han ido perdiendo su capacidad de compra. Hasta donde sabemos, no hay una fuente formal que respalde su opinión, pero tampoco hay alguna que la desmienta.

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Quienes detectan primero los problemas son quienes los enfrentan de inicio por ubicarse a la vanguardia. No hay que echar en saco roto la consideración del empresario comercial.

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Se sabe que los conductores de moto están expuestos a graves riesgos en caso de accidente pues sus cuerpos prácticamente son parte de la carrocería de sus unidades.

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La Cruz Roja potosina advierte que en los meses de junio y julio se dispararon los llamados de emergencia y ello se lo atribuyen a la temporada vacacional, pero también a percances en los que participan usuarios de moto.

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Desde Soledad llega un dato escalofriante pues señalan que en ocho de cada diez accidentes participa una moto.

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Ante tal panorama, los usuarios de estas unidades deberían preocuparse de protegerse de la mejor manera posible, pero no es así. Hay quienes circulan sin casco y menos aún sin peto protector ni rodilleras.

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Y ya mejor ni hablamos de las nuevas unidades eléctricas como motos, scooters y similares que también ya han registrado graves accidentes. No estaría de más que las autoridades de tránsito implementaran una campaña de concientización sobre la necesidad de acatar las recomendaciones de circulación.

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Y pues nada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) nos salió con una verdadera sorpresa tecnológica ya que comenzó a recibir 16 perros cibernéticos, cinco androides, además de camionetas blindadas, unidades tipo Mamba, uniformes y demás implementos policiacos.

Nunca está de más ni sobra la inversión en Seguridad y más en estos tiempos. Pero, ¿en serio era tan urgente contar con robots y perros policia cibernéticos cuyo costo en el mercado puede ser hasta de 42 mil pesos por unidad?

No somos expertos, pero a primera vista como que no resulta muy lógica la decisión de adquirir un equipo de estas características. ¿Usted qué opina?

¡HASTA MAÑANA!