Más pachorraSigue en promesa

Qué falta de sensibilidad, profesionalismo y ganas de trabajar. Sí, nuevamente debemos hablar de los señores que supuestamente representan los intereses ciudadanos en lo que debería ser la más alta Tribuna de la Entidad, pero que hace ya bastante tiempo dejó de serlo: nuestros diputados.

Y es que mire usted, los días se convierten en semanas y éstas en meses y nada más no logran crear con recursos monetarios y de equipo la nueva y muy demandada fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. A estos señores y señoras legisladores nada más nada les conmueve el corazón el sufrimiento de tantas y tantas familias.

La morenista Gabriela Torres López, lo dice claramente: la iniciativa para crear la Fiscalía sigue sin avances, debido a que aún quedan aspectos clave por definir, especialmente en materia de presupuesto y operación. Reconoce que durante el periodo ordinario de sesiones que concluyó en julio, la Comisión Primera de Justicia, únicamente propuso un cambio de nombre...y hasta ahí. ¿Se cansaron?, ¿se les acabó la creatividad?, ¿les ganó la fiaca? Sólo Dios y ellos sabrán (y muy probablemente sólo ellos).

La comisión sigue sin establecer recursos económicos ni precisar, cómo funcionará la nueva fiscalía, razón por la cual la legisladora de Morena destaca que la ausencia de una asignación presupuestal, dificulta planear otros aspectos de la nueva dependencia como la necesidad de personal, sus recursos materiales y de servicios necesarios para su correcto funcionamiento.

Menciona que la comisión legislativa, por lo menos ya solicitó opiniones formales a la Secretaría de Finanzas y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, para conocer el presupuesto requerido y la estructura operativa necesaria, pero hasta ahora, no se ha recibido respuesta de ninguna de las dependencias y así, ni cómo hacer que el asunto progrese.

La morenista Gabriela Torres también subrayó la importancia de involucrar en el trabajo de la fiscalía a los colectivos de madres buscadoras y familiares de víctimas, ya que ello permitiría atender directamente a quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

Adelanta o más bien promete que la bancada de Morena continuará impulsando una agenda enfocada en la atención a víctimas, alineada con las directrices del gobierno federal y con las mesas de trabajo establecidas con la presidenta Claudia Sheinbaum y bla, bla, bla. Al final cae en la misma palabrería hueca de siempre. Sólo le faltó lagrimear como su colega Verde de apellido Gámez.

Y pues quienes siguen esperando son los profes de telesecundaria para quien la homologación salarial sigue sin resolverse. Todo ello a pesar de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum instruyó hace dos semanas a la Federación atender el tema.

Torres Cedillo afirmó que la documentación requerida ya fue entregada a la Secretaría de Educación Pública federal y pues cómo no, si de esta manera se quitan una gran carga de encima y por ello el proceso depende ahora de esa instancia federal. A ver en qué acaba el asunto.

¡HASTA MAÑANA