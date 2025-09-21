› Denuncias impunes › San Luis del boletín

Si en lo que va de este año se han presentado 385 denuncias contra servidores públicos, ¿cómo van las investigaciones? ¿qué delitos fueron denunciados? Y ¿por qué no hemos oído de alguna detención por parte de la Fiscalía General del Estado?

lll

Las autoridades se llenan la boca de anuncios de que sus administraciones sí atacan la corrupción y no permiten que funcionarios públicos incurran en irregularidades, pero al parecer, ese entusiasmo de la justicia en el sector público no llega tanto como para señalar la existencia de estas denuncias, y dar a conocer el seguimiento de las mismas.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El asunto es grave porque en este año, las querellas por este tipo de delito se incrementaron más de una cuarta parte. Con esta cifra, no es no se puede presumir la honestidad en las dependencias públicas.

lll

De nueva cuenta, un elemento policiaco ha caído a manos de la delincuencia. Ciudad del Maíz vuelve a ser escenario de una agresión de este tipo.

lll

Este es el último episodio de un resurgimiento de la violencia criminal, que nos ha mostrado su peor cara con la aparición de varios cuerpos desmembrados en al menos un par de municipios.

lll

Este recordatorio indica que el estado no ha extirpado del todo, contra lo que dice el discurso oficial, la actuación de los grupos criminales en la entidad.

lll

De cara al cuarto informe, funcionarios del gobierno estatal han salido a presumir presuntos logros y avances logrados en este año de la administración gallardista. Estos autoelogios han sido ampliamente difundidos mediante comunicados de prensa.

lll

Pero una cosa es este San Luis del boletín y la otra, la realidad que indican otras autoridades.

lll

Un ejemplo es la Secretaría de Finanzas. Su titular, Ariana García, apareció recientemente elogiando el manejo financiero de su dependencia, resaltando la sanidad de las cuentas. Pero no hay que olvidar que este gobierno ha hecho del endeudamiento quirografario un hábito que ya ha sido censurado por las calificadoras de deuda. Tampoco se puede dejar de lado que los adeudos con jubilados magisteriales, burócratas y policías, la UASLP y el Ceepac no son signos de salud en las finanzas.

lll

Por su parte, Salvador González, secretario de Desarrollo Económico, afirmó que este cuarto año de la administración ha sido exitoso en materia económica.

lll

Sin embargo, las cifras más recientes del Inegi en materia de inversión extranjera en la entidad señalan un desplome del 79 por ciento del indicador en la entidad y, también el Inegi, pero además el IMSS, han dado cuenta de desplomes en las cifras del empleo de los cuales, San Luis no se ha recuperado aún.

lll

Se entiende que los informes gubernamentales son momentos para el lucimiento de las autoridades, pero no hay que incurrir en la evasión de la realidad.