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Abogados demandan otro actuario en Juzgados

Por Carmen Hernández

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Abogados demandan otro actuario en Juzgados
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      RIOVERDE.- La Asociación de Abogados de la Zona Media pide se nombre un actuario para el Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial, ya desde hace un año solo se cuenta con uno, que resulta insuficiente para desahogar todos los casos que se tramitan en los juzgados. 

      El delegado Carlos Castañón acompañado de Oscar Díaz Camacho, Pedro Morales y Gerardo Muñoz, entre otros, refieren que se contaba con 2 actuarios en el Juzgado Civil, pero en mayo del año pasado se pensiona una. 

      Actualmente sólo se cuenta con un actuario, por esa situación se genera un cuello de botella, que perjudica en el desarrollo de los procedimientos judiciales que se realizan. 

       "Nos estamos quejando no haciendo grilla en contra de ningún funcionario", puntualizaron que desde el Juez hasta el mozo hacen un esfuerzo para realizar su trabajo. 

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      Señalaron que debido a esta situación que enfrentan, se envió un documento al órgano de Administración Judicial de Gobierno del Estado, también se les hizo entrega a los visitadores en diciembre del año pasado, donde se les dio a conocer la problemática que enfrentan, no hubo contestación, enfatizaron. 

      Sin embargo, desde hace más de un año solo se trabaja con un actuario y resulta insuficiente, porque provoca el retraso de hasta 3 meses en los procedimientos, no es capricho, es una necesidad de los abogados. 

      Se les pide que volteen a ver a la Zona Media, se den una vuelta o se agende una cita, porque se necesita un actuario más.

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