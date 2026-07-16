Decenas de templos religiosos por restaurar
Los recintos tienen daños ante la falta de mantenimiento
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CIUDAD VALLES.- Son 40 los templos que requerirían restauración y asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ante los daños que presentan los recintos religiosos, de acuerdo con el Obispo de la Diócesis de Ciudad Valles, Roberto Yenny García.
El clérigo expresó que son muchas las plazas en la Huasteca que podrían ser sometidas a trabajos de mantenimiento o de restauración por los daños que tienen los inmuebles, entre ellos están los templos de Tancanhuitz y de Xilitla y que para ello, hay grupos de laicos que sostendrán reuniones con el INAH para ese fin y poder realizarles trabajos de restauración, para prevenir riesgos para los católicos que asisten a misas o cualquier otro tipo de eventos.
Dentro de las restauraciones está la de la parroquia de Santiago de los Valles, frente al mercado Gonzalo N. Santos, que es una de las construcciones más viejas de la Huasteca y del Estado.
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