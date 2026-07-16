Velada musical, ofrecen homenaje a Juan Gabriel
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Matehuala.- Como parte de las actividades del Festival de Fundación de Matehuala se presentó un evento musical en homenaje a Juan Gabriel con Alex Romero, imitador de Juan Gabriel, espectáculo que reunió a cientos de personas en la Plaza de Armas para disfrutar de una velada dedicada a la música del reconocido intérprete mexicano.
El concierto fue posible gracias al trabajo coordinado entre la dirección de Fomento Cultural y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, contando con la participación del Mariachi y la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado, quienes interpretaron los temas más representativos del "Divo de Juárez", recibiendo una gran respuesta por parte del público.
Familias y visitantes disfrutaron de una gran noche de música, cultura y convivencia, consolidando este evento como uno de los más destacados de la programación del Festival de Fundación, el cual busca fortalecer la identidad, tradiciones y patrimonio cultural del municipio.
La Plaza de Armas tuvo un lleno disfrutando la gran presentación de Alex Romero, quien es un gran imitador de Juan Gabriel, e hizo que todos los asistentes estuvieran cantando y bailando las melodías de este gran artista mexicano, donde interpretó melodías como Para que me haces llorar, No Tengo Dinero, Amor eterno y para finalizar cantó el Noa Noa.
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