Suben tarifas de entrada al paraje de la Media Luna

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RIOVERDE.- Se dieron a conocer el incremento de las tarifas para acceder al paraje de la Media Luna, ahora se estableció que para un adulto, la tarifa será de 150 pesos.

El paraje de la Media Luna se localiza en la comunidad de El Jabalí, a donde no hay transporte urbano que traslade al paraje, pero quien vaya a ir al paraje deberá contratar un taxi, que cobra desde 150 a 250 pesos, según la temporada.

Las nuevas tarifas que entraron en vigor desde este miércoles 15 de julio son, adultos 150 pesos, niños de 3 a 9 años 80 pesos y adultos mayores que presenten su credencial de Inapam o Insen deberán pagar la cantidad de 80 pesos.

En el paraje se expenden alimentos y rentan chalecos salvavidas.

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Así mismo se cuenta con cabañas, el costo de las rentas varían, según la capacidad.