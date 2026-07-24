Abonan a cañeros y levantan bloqueo

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CIUDAD VALLES.- Luego de que el Grupo Santos depositó los pagos de las preliquidaciones 10 y 11, los cañeros que bloqueaban el Ingenio Plan de Ayala se retiraron dejando libre la planta.

A media mañana, las preliquidaciones 10 y 11 se reflejaron en las cuentas de los cañeros que tributan al IPA, como había sido el acuerdo entre la industria y los representantes de agricultores.

Este fue el motivo para destrabar el bloqueo que tenían afuera de la industria desde el inicio de la semana, que se había establecido se retiraría al tener en sus cuentas parte de los recursos que les adeudan.

Ahora sólo falta que se liberen los pagos de las preliquidaciones 12 y 13, que están acordados desde ayer, en la mesa de negociaciones efectuada entre autoridades y que tendrán que ser depositadas la próxima semana.

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