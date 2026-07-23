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Sigue el basurero en ejidos de zona tének

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Sigue el basurero en ejidos de zona tének
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      CIUDAD VALLES.- Siguen las quejas porque el camión de la basura no pasa en los ejidos de la zona tének, mientras que los desechos se siguen acumulando por todos los sectores de cordillera. 

      Habitantes de La Subida y de los ejidos que están antes y después de este lugar, se han quejado de que, a pesar de los reclamos hechos a autoridades de la Presidencia Municipal, sigue sin pasar el camión de la basura y los acopios de bolsas de desechos ya no aguantan más residuos, además de la insalubridad que están generando los desechos, que ponen en riesgo la salud de las familias. 

      Desde hace semanas, el recolector no ha sido regular en los ejidos que varían en distancia respecto de la Cabecera Municipal y que se encuentran sobre la cordillera tének.

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