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Cañeros e Ingenio acuerdan pagos

Desbloquearán hasta ver depósitos de dinero en sus cuentas

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Cañeros e Ingenio acuerdan pagos
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      CIUDAD VALLES.- Aunque este miércoles hubo acuerdos entre cañeros y el Ingenio Plan de Ayala, el bloqueo no se quitará hasta que caigan las preliquidaciones en las cuentas bancarias de los cañeros, no hay otra alternativa. 

      El líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales expresó que, luego de una reunión con autoridades de Grupo Santos, acordaron hacer el abono de las preliquidaciones 11 y los que faltan de la 10 y algunas otras anteriores y que la semana que entra se abonarían las pre 12 y 13.

      No obstante, los productores agrícolas no se moverán de su bloqueo, hasta saber que ya se refleja en sus cuentas bancarias el depósito del usufructo de la caña, solo así se retirarán del Ingenio para que continúen los trabajos normales de la fábrica..

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