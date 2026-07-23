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Abren convocatoria para policías municipales

Por Jesús Vázquez

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Abren convocatoria para policías municipales
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      Matehuala.- Ante la falta de elementos en la Policía Municipal se abrió la contratación para la contratación de más elementos para fortalecer la corporación de seguridad, luego de que se dieran de baja a varios agentes por hechos ilegales que cometieron.

      Comentó el presidente municipal que recientemente sostuvo una reunión en materia de seguridad, en la que se abordó el tema de la falta de elementos en la corporación policiaca, señaló que actualmente se establecen los requisitos en busca de los mejores perfiles para ocupar las plazas vacantes, procurando que los aspirantes cumplan con todos los requisitos establecidos por seguridad nacional.

      El edil explicó que buscan incorporar policías que realmente tengan vocación de servicio, trabajen por el bienestar de la población y actúen siempre con respeto hacia los ciudadanos, evitando cualquier tipo de abuso de autoridad.

      Juan Francisco Gómez Escamilla expresó que uno de los principales objetivos es recuperar la confianza de la ciudadanía en la Policía Municipal, que su labor es la de brindarles seguridad.

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       Indicó que la contratación de nuevos elementos permitirá cumplir con los lineamientos exigidos por las autoridades estatales y garantizar que quienes integren la corporación sean personas comprometidas con la seguridad y el bienestar del municipio.

      Gómez Escamilla recordó que los elementos que anteriormente pertenecían a la Policía Municipal fueron destituidos después de verse involucrados en un caso de agresión contra unos sacerdotes. Reiteró que su administración no tolerará ningún abuso de autoridad en contra de los ciudadanos paceños y que cualquier conducta de ese tipo será sancionada conforme a la ley.

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