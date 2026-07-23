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Alumnos podrán recibir la beca Rita Zetina

Por Carmen Hernández

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Alumnos podrán recibir la beca Rita Zetina
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      RIOVERDE. - En septiembre se abre la convocatoria para que alumnos se registren en el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, mediante el cual recibirán recursos para que puedan continuar sus estudios.

        Paulina Balderas encargada de Becas para el Bienestar, explicó que se cuenta con las becas Rita Zetina Gutiérrez, de nivel superior, que beneficia a estudiantes con buenas calificaciones.  

      Los aspirantes para poder recibir este apoyo se pueden registrar en línea, la plataforma se abre en septiembre para educación básica y en octubre para el nivel medio superior.  

      En educación básica son 15 mil beneficiarios, medio superior 25 mil alumnos.  Señaló que la beca se entrega a todos, no importando la calificación. wPor lo que se le invita a la población para que registre a sus hijos.

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