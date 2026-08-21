Abrirán albergue del IMSS para los familiares de pacientes
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CIUDAD VALLES.- La próxima semana abrirá el albergue para personas que acuden a consulta de otros municipios y para parientes de personas internadas en el IMSS.
Las damas voluntarias del Instituto Mexicano del Seguro Social dieron a conocer que el próximo martes, 25 de agosto estará abierto el nuevo albergue que tendrá áreas para hombres y mujeres, camas, área de cocina, baños y regaderas para todos aquellos que tienen que hacer guardia por sus pacientes y que actualmente se quedan en la parte frontal del Hospital General de Zona 6 o para los pacientes que provienen de otros municipios y que no tienen dinero para regresar en taxi o en transportes a altas horas de la noche o madrugada.
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