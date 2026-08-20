Continúa cerrada la alberca olímpica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Cumple el mes la alberca municipal sin servicio. Más de 200 personas se quedaron sin clases o terapias.

El 17 de julio, padres de familia acompañaron a sus hijos a la clausura del campamento de Verano organizado por el Ayuntamiento y, a pesar del ambiente festivo por el aprendizaje y actividades de los niños, fue la antesala del cierre de la piscina más grande de la Huasteca y en donde a diario centenas de personas toman clases de nado, entrenan para competencias de alto rendimiento, reciben terapia muscular o psicológica, entre

otras actividades.

El gobierno municipal, a través de Dicufide dio a conocer que la semana pasada quedarían arregladas las bombas de corriente de la alberca, sin embargo, no ha habido actividad de técnicos en reparación ni mucho menos de nadadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí