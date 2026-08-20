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Continúa cerrada la alberca olímpica

Por Miguel Barragán

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Continúa cerrada la alberca olímpica
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       CIUDAD VALLES.- Cumple el mes la alberca municipal sin servicio. Más de 200 personas se quedaron sin clases o terapias. 

      El 17 de julio, padres de familia acompañaron a sus hijos a la clausura del campamento de Verano organizado por el Ayuntamiento y, a pesar del ambiente festivo por el aprendizaje y actividades de los niños, fue la antesala del cierre de la piscina más grande de la Huasteca y en donde a diario centenas de personas toman clases de nado, entrenan para competencias de alto rendimiento, reciben terapia muscular o psicológica, entre 

      otras actividades. 

      El gobierno municipal, a través de Dicufide dio a conocer que la semana pasada quedarían arregladas las bombas de corriente de la alberca, sin embargo, no ha habido actividad de técnicos en reparación ni mucho menos de nadadores.

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