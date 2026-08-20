Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde
Extrabajadores de concesionaria exigen les liquiden conforme a la ley
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RIOVERDE. - Extrabajadores de concesionaria protestan en la caseta de cobro San Luis Potosí- Rioverde, porque no los liquidaron conforme a la ley.
Extrabajadores esta tarde bloquearon la caseta, portaron cartulinas donde se leía: "Respeto a nuestros derechos laborales", "No explotación laboral,
no discriminación ".
"Así como el sindicato blanco no defiende trabajadores, justicia y dignidad". Los trabajadores sólo exigen sus derechos y piden que se les liquide conforme lo marca la ley. Adelantaron que solo demandan lo justo y las protestas continuarán.
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