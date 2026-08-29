Descarta MC coaliciones en proceso de 2027

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CIUDAD VALLES.- El diputado Marco Antonio Gama Basarte expresó que no irán con nadie en Movimiento Ciudadano rumbo a los comicios de 2027.

El legislador manifestó que la senda de MC será con la bandera naranja, aunque no descartó alianzas en algunos cargos, ni tampoco descartó la posibilidad de que él también busque una nueva posición para el proceso por venir.

Refirió que la propuesta para la candidatura al Gobierno estatal recaerá en los hombros de una mujer, por decisión del Consejo del partido y que trabajarán porque se sumen a la participación los grupos del interior del instituto político.

Se hizo acompañar de perfiles jóvenes, que podrían convertirse en propuestas electorales para el 2027, en los municipios y en el Poder Legislativo.

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Gama Basarte refiere que buscará un cargo público.