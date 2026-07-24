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Accidente carretero deja 3 lesionados

El percance se originó por la invasión de carril de circulación

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Accidente carretero deja 3 lesionados
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un accidente vehicular dejó como saldo 3 personas lesionadas de gravedad, el percance se registró en la carretera Rayón- Rioverde.  

      Los hechos ocurrieron en el kilómetro 108 de la carretera Rayón- Rioverde, en el kilómetro 108 entre la comunidad de la Escondida- Cerrito de la Cruz, cuanto el conductor de un vehículo color rojo se impactó contra otra unidad.  

      Luego del severo impacto entre las dos unidades, se solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia, acudiendo al lugar elementos de Protección Civil, bomberos de Rioverde y Ciudad Fernández, iniciar las labores de rescate de los lesionados, además de evaluar sus condiciones de salud.  

      En el percance resultaron cuatro personas lesionados, 3 de gravedad y uno con heridas leves. 

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      Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde los médicos los canalizaron para evitar que llegaran a fallecer, debido a las severas lesiones que sufrieron los tripulantes de las unidades.

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