Accidentes de moto no cesan

Por Carmen Hernández

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- No cesan los accidentes de motociclistas, mujer derrapa la unidad en que viajaba en el Barrio de los Llanitos y resulta lesionada.  

La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de un accidente de un motociclista. Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención médica a una mujer que derrapó en la calle Colón y canal seco en el ejido Los Llanitos. 

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital  Regional de IMSS- Bienestar,  donde la fémina quedó en observación por algunas horas.

