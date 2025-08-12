Accidentes de moto no cesan

CIUDAD FERNÁNDEZ.- No cesan los accidentes de motociclistas, mujer derrapa la unidad en que viajaba en el Barrio de los Llanitos y resulta lesionada.

La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de un accidente de un motociclista. Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención médica a una mujer que derrapó en la calle Colón y canal seco en el ejido Los Llanitos.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de IMSS- Bienestar, donde la fémina quedó en observación por algunas horas.