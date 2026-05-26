logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Acercan servicios del SAT a usuarios de la Zona Media

Se atenderá a usuarios en antiguas oficinas del ICAT, hasta el viernes

Por Carmen Hernández

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Acercan servicios del SAT a usuarios de la Zona Media
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Acercan los servicios del SAT, se brindará atención a usuarios hasta el día viernes en las antiguas oficinas del ICAT. 

      Luis Antonio Álvarez Aquino, dio a conocer que arribó personal del SAT, que estará atendiendo en las oficinas ubicadas en la calle San Juan, entre Juárez y San Sebastián en la colonia Isla de San Pablo.  

      Refiere el funcionario que los usuarios podrán realizar el trámite de RFC, firma electrónica, se acercan los servicios para facilitar los trámites a los usuarios. 

      Los requisitos son llevar el INE, Curp, comprobante de domicilio y una memoria Usb. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se estará atendiendo hasta el próximo viernes, enfatizó. 

      Recordó que en pasada visita hace unos meses, 300 usuarios quedaron sin concluir los trámites y ya se les contacto para que acudan y poder concluirlos en esta ocasión.

      El objetivo es brindar el servicio a más de mil personas, también se atenderá a personas de los municipios vecinos, finalizó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alejandro Zapata logra oro para SLP
      Alejandro Zapata logra oro para SLP

      Alejandro Zapata logra oro para SLP

      SLP

      Romario Ventura

      Se cuelga la dorada en los 3K con obstáculos dentro de la ON-2026

      Fallece motociclista, arrollado por camión
      Fallece motociclista, arrollado por camión

      Fallece motociclista, arrollado por camión

      SLP

      Redacción

      Continuará Coepris con verificación de negocios
      Continuará Coepris con verificación de negocios

      Continuará Coepris con verificación de negocios

      SLP

      Carmen Hernández

      Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados
      Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados

      Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados

      SLP

      Carmen Hernández