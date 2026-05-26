Acercan servicios del SAT a usuarios de la Zona Media

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RIOVERDE.- Acercan los servicios del SAT, se brindará atención a usuarios hasta el día viernes en las antiguas oficinas del ICAT.

Luis Antonio Álvarez Aquino, dio a conocer que arribó personal del SAT, que estará atendiendo en las oficinas ubicadas en la calle San Juan, entre Juárez y San Sebastián en la colonia Isla de San Pablo.

Refiere el funcionario que los usuarios podrán realizar el trámite de RFC, firma electrónica, se acercan los servicios para facilitar los trámites a los usuarios.

Los requisitos son llevar el INE, Curp, comprobante de domicilio y una memoria Usb.

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Se estará atendiendo hasta el próximo viernes, enfatizó.

Recordó que en pasada visita hace unos meses, 300 usuarios quedaron sin concluir los trámites y ya se les contacto para que acudan y poder concluirlos en esta ocasión.

El objetivo es brindar el servicio a más de mil personas, también se atenderá a personas de los municipios vecinos, finalizó.