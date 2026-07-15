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Admite Sedesore retraso en la entrega de apoyos

Por Miguel Barragán

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Admite Sedesore retraso en la entrega de apoyos
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      CIUDAD VALLES.- No a todas les tocó el apoyo de las madres solteras de Sedesore, se quejó una beneficiaria, sin embargo, la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) revisará los casos. 

      Ante la dilación en el pago de algunas becas, como lo han referido algunas beneficiarias, el delegado en Valles, Jesús Guadalupe González Vargas comentó que por algún problema documental podría haber tardanzas, pero son problemas que se resuelven en poco tiempo. 

      Las beneficiarias no sólo entregaron el dinero, sino que también juntaron las 10 copias de las INE y aún así, no han podido cobrar el dinero de la beca de Gobierno del Estado.

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