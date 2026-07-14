Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local

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Matehuala.- Se dio a conocer el fallecimiento de la maestra Consuelo Carmona Salas, quien fue regidora, diputada local, candidata a la Presidencia Municipal y una maestra muy querida por todos los alumnos de los que su maestra, era muy apreciada por sus vecinos y por muchas personas que la conocieron, quienes le decían con cariño "Chelito".

El domingo por la noche se informó del fallecimiento de la maestra, quien fue una mujer que siempre luchó por un Matehuala mejor desde el ámbito profesional como maestra, impartiendo clases a los niños y enseñándoles no solo conocimientos, sino también valores, derechos y la importancia de trabajar por un mejor Matehuala.

Además de esto, decidió entrar a la política cuando todavía no existía tanta participación de las mujeres en este ámbito.

Fue militante de los partidos PRD y Morena, y en la administración 2015-2018 fue regidora de Matehuala.

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Luego fue diputada local por el Distrito 01 durante el periodo 2018-2021 y en el 2021 fue candidata a la Presidencia Municipal por el partido Morena, aunque lamentablemente no obtuvo la victoria; sin embargo, continuó trabajando por Matehuala.

La noticia de su fallecimiento hace que el pueblo de Matehuala se vista de luto al despedir a una mujer que trabajó mucho a lo largo de su vida por un mejor Matehuala, tanto en las aulas impartiendo clases a miles de niños, a quienes dejó grandes enseñanzas, como en el servicio público.

donde en muchas ocasiones se le vio apoyando a quienes más lo necesitaban.

Descanse en paz la maestra Consuelo Carmona Salas.