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Mínima afluencia de visitantes en Micos

Lluvias constantes están afectando la llegada de turistas en esta temporada

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Mínima afluencia de visitantes en Micos
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      CIUDAD VALLES.- El paraje Micos registra apenas una asistencia del 10 por ciento de visitantes en estos primeros días de vacaciones, lo que resulta bajo para la presencia de turistas que llegan a este paraje comúnmente. 

      Aunque en el estado de San Luis Potosí hay vacaciones escolares desde el pasado 25 de junio, las lluvias y el constante cambio de estatus de los parajes, han hecho que la afluencia siga siendo baja en este lugar de interés, el más importante del municipio de Valles. 

      La asistencia de un 10 por ciento de los ocupantes significaría algo así como 300 personas a lo largo de toda una jornada, que son pocos comparado a ocasiones anteriores. 

      El promedio de visita en este lugar va de un 30 a un 50 por ciento de ocupantes, sin embargo, estas vacaciones tendrán que esperar un poco más, debido a las inclemencias climáticas que están prevaleciendo en la región con constantes lluvias.

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