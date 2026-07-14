Por fin regularizan la recolección de basura

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CIUDAD VALLES.- Asegura Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales que se ha regularizado el servicio de recolección en la zona urbana, luego de cuatro semanas de caos provocado por la falta de unidades en buenas condiciones.

El funcionario, quien puso en tela de juicio su cargo en caso de no cumplir con los itinerarios de pase en colonias y fraccionamientos, dijo que han regularizado los calendarios y que los armatostes están pasando en los horarios y días que ya conocen los ciudadanos desde hace meses.

Comentó que tiene 14 camiones en condiciones de trabajar, aunque aclaró que todos los días hay algún mantenimiento que proveer o falla que reparar dentro de los camiones que usan a diario y que transportan alrededor de 230 mil kilos de basura diarios.

Pero que sin embargo, las unidades están cumpliendo con la recolección de desechos en todas las colonias,

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