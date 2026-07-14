Muy alto el índice de niños hiperactivos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Un aproximado de 5 de cada 100 niños sufren del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según la encargada de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V, María Eulalia López Balderas.
La funcionaria informó que esta cifra pertenece a la Organización Mundial de la Salud, pero que la prevalencia podría subir incluso a siete niños de cada 100.
Mencionó que el 13 de julio es el día de este trastorno que afecta la vida actual y futura de quien lo padece, por el hecho de que la falta de concentración se puede traducir en fallos o pérdidas.
La recomendación de los especialistas es que a los niños ya diagnosticados por un Centro de Salud con especialidad se les encomienden tareas en las que puedan fijar su atención, la práctica de deportes y el tratamiento médico adecuado para que su desarrollo sea el más óptimo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote
Pulso Online
El alcalde de Villa de la Paz ofreció una disculpa pública al padre Israel Salinas Torres
Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote
Pulso Online
Israel Salinas Torres habría sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno en Villa de la Paz