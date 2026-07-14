Muy alto el índice de niños hiperactivos

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CIUDAD VALLES.- Un aproximado de 5 de cada 100 niños sufren del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según la encargada de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V, María Eulalia López Balderas.

La funcionaria informó que esta cifra pertenece a la Organización Mundial de la Salud, pero que la prevalencia podría subir incluso a siete niños de cada 100.

Mencionó que el 13 de julio es el día de este trastorno que afecta la vida actual y futura de quien lo padece, por el hecho de que la falta de concentración se puede traducir en fallos o pérdidas.

La recomendación de los especialistas es que a los niños ya diagnosticados por un Centro de Salud con especialidad se les encomienden tareas en las que puedan fijar su atención, la práctica de deportes y el tratamiento médico adecuado para que su desarrollo sea el más óptimo.

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