logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muy alto el índice de niños hiperactivos

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Muy alto el índice de niños hiperactivos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un aproximado de 5 de cada 100 niños sufren del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según la encargada de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V, María Eulalia López Balderas.

      La funcionaria informó que esta cifra pertenece a la Organización Mundial de la Salud, pero que la prevalencia podría subir incluso a siete niños de cada 100. 

      Mencionó que el 13 de julio es el día de este trastorno que afecta la vida actual y futura de quien lo padece, por el hecho de que la falta de concentración se puede traducir en fallos o pérdidas.  

      La recomendación de los especialistas es que a los niños ya diagnosticados por un Centro de Salud con especialidad se les encomienden tareas en las que puedan fijar su atención, la práctica de deportes y el tratamiento médico adecuado para que su desarrollo sea el más óptimo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote
      Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote

      Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote

      SLP

      Pulso Online

      El alcalde de Villa de la Paz ofreció una disculpa pública al padre Israel Salinas Torres

      Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote
      Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote

      Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote

      SLP

      Pulso Online

      Israel Salinas Torres habría sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno en Villa de la Paz

      Estudiantes exponen la danza folclórica
      Estudiantes exponen la danza folclórica

      Estudiantes exponen la danza folclórica

      SLP

      Redacción

      Bomberos retiran enjambre de abejas
      Bomberos retiran enjambre de abejas

      Bomberos retiran enjambre de abejas

      SLP

      Redacción