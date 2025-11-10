logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presume Gallardo un San Luis seguro

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Presume Gallardo un San Luis seguro

CIUDAD VALLES.- Presume el Gobernador tener días completos exentos de robo de carros, cosa que no sucedía desde hace 20 años.

En la más reciente visita hecha por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que desde hacía dos décadas no habían tenido un solo día sin robo de autos o de otros vehículos, como sucedió durante la semana que está por terminar.

Él se refirió al sexenio de Fernando Silva Nieto (1997-2003) como el último en el que se tuvieron días sin robos de vehículos y que desde aquellas fechas en la que la población era mucho menor y no había actividad económica industrial como ahora, la cotidianidad era el robo de carros, delito grave que afecta el patrimonio de los ciudadanos.

Dijo que esto tiene que ver con el esfuerzo de la Policía de Investigación de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adulto sufre infarto, lo trasladan a un hospital
Adulto sufre infarto, lo trasladan a un hospital

Adulto sufre infarto, lo trasladan a un hospital

SLP

Carmen Hernández

Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles
Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles

Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles

SLP

Redacción

Con elementos tradicionales de vestimentas de viejos

Vuelca camioneta cerca del Parque del Pueblo
Vuelca camioneta cerca del Parque del Pueblo

Vuelca camioneta cerca del Parque del Pueblo

SLP

Redacción

Chocan motociclistas, choferes lesionados
Chocan motociclistas, choferes lesionados

Chocan motociclistas, choferes lesionados

SLP

Redacción