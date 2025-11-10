Presume Gallardo un San Luis seguro
CIUDAD VALLES.- Presume el Gobernador tener días completos exentos de robo de carros, cosa que no sucedía desde hace 20 años.
En la más reciente visita hecha por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que desde hacía dos décadas no habían tenido un solo día sin robo de autos o de otros vehículos, como sucedió durante la semana que está por terminar.
Él se refirió al sexenio de Fernando Silva Nieto (1997-2003) como el último en el que se tuvieron días sin robos de vehículos y que desde aquellas fechas en la que la población era mucho menor y no había actividad económica industrial como ahora, la cotidianidad era el robo de carros, delito grave que afecta el patrimonio de los ciudadanos.
Dijo que esto tiene que ver con el esfuerzo de la Policía de Investigación de San Luis Potosí.
