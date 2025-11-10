logo pulso
Falsa alarma moviliza a agentes policiacos

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Falsa alarma moviliza a agentes policiacos

CIUDAD VALLES.- Policías y paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte de una persona que aparentemente se encontraba inconsciente dentro de una camioneta, en la colonia San Rafael.

La tarde de este domingo, varias personas llamaron al Sistema de Emergencias 911 para informar que en la calle Durango, esquina con Puebla, había una camioneta estacionada y en su interior se encontraba una mujer que no respondía a llamados que le hacían varias personas.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

En el lugar, una persona comentó que la conductora llevaba bastante tiempo dentro del vehículo sin moverse, y que aunque le tocaron la ventanilla y otro conductor incluso sonó el claxon, no reaccionaba.

Tras varios intentos, los policías y paramédicos lograron que la mujer despertara. 

