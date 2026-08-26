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Afecta a miles falla en servicio de telefonía

Usuarios estuvieron incomunicados durante horas por carencia de líneas

Por Jesús Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Afecta a miles falla en servicio de telefonía
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      MATEHUALA.-  Continúa la falla de línea telefónica de casas, así como el internet en algunos sectores de Matehuala, Villa de la Paz y comunidades donde la gente se encuentra incomunicada, y a pesar de que han reportado el problema a la empresa Telmex no les han dado solución.

      El problema es que mucha gente, sobre todo adultos mayores requieren comunicarse para estar en contacto con sus familiares. Hasta el momento la empresa Telmex no ha informado a la ciudadanía a qué se deben las fallas que están ocurriendo estos últimos días, pero si se ha visto a algunos empleados de esta empresa que han estado realizando reparaciones en diferentes zonas, también otras empresas de internet han estado presentando algunas fallas, donde posiblemente se deba a las ligeras lluvias que se han presentado últimamente en la región.

      Habitantes de la comunidad de Tanque Colorado han manifestado que están batallando con la señal de Internet, así como de teléfono de casa e inclusive han tenido fallas con la señal de Telcel y no saben a qué se deba esta problemática, pero esperan que pronto se les resuelva el problema. 

      Por otra parte, en el municipio de Villa de la Paz también han reportado que les está fallando la señal de telefonía celular, el teléfono de casa y el internet, y quienes más afectados salen con este problema son los comerciantes que luego utilizan estos servicios para sus pedidos a domicilio.

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