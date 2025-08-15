Inauguran la Feria Regional del Libro

Matehuala.- Fue inaugurada la XVI Feria Regional del Libro organizada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano (UAMRA), la cual estará en la Plaza Benito Juárez hasta el 20 de agosto.

El evento se desarrolla en la Plaza Juárez, reuniendo a un gran número de editoriales, escritores y público en general.

Durante la ceremonia, se contó con autoridades municipales, educativas de la Preparatoria de Matehuala y UAMRA, este tipo de actividades se llevan a cabo para impulsar la cultura y fomentar el hábito de la lectura, ofreciendo actividades, presentaciones y talleres gratuitos para toda la familia

La XVI Feria Regional del Libro es un espacio para aprender, compartir y disfrutar de la magia de las letras en el corazón de Matehuala, además que a lo largo de estos días se estarán realizando diferentes actividades.

En la inauguración del evento se contó con la participación artística de estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano.

Este viernes se tendrá el Museo Universitario a las doce del día y para este sábado la obra de teatro “La vampirada vegetariana”, a las seis de la tarde, para el domingo a la una de la tarde cuenta cuentos del mundo, el martes, una charla de la ancestral peregrinación wirikuta a las doce del día, y para la clausura el miércoles 20 de agosto concierto del 40 aniversario del Grupo Axtla a las seis de la tarde.

La Feria del Libro estará abierta al público en general de diez de la mañana a ocho de la noche.