Rescatan Bomberos mascota de un pozo

Por Carmen Hernández

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan Bomberos mascota de un pozo

RIOVERDE.- Luego de que cayó mascota en una zanja de 5 metros de profundidad en el barrio de La Cofradía, se solicitó auxilio al Cuerpo de Bomberos para que pudiera rescatar al minino, que no sufrió daños severos, solo algunos golpes. 

En la oficina de los tragahumo se recibió una llamada de auxilio de personas que habitan en el barrio de La Cofradía, ya que una mascota había sufrido un accidente al caer a una zanja y no había forma de poder rescatarla.  

Por lo que elementos de Bomberos acudieron a bordo de las unidades M5 y M9 para buscar salvar al minino.

La mascota cayó en una zanja de 5 metros en un pozo, por lo que los tragahumo de inmediato iniciaron los trabajos para poder rescatarlo.  

La mascota fue entregada a sus familiares, quienes lo trasladaron al veterinario, para que evaluará los daños que había sufrido.

