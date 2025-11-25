Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

CIUDAD VALLES.- Advierte directora del Instituto Municipal de la Vivienda sobre cobros ilegales que hacen “coyotes” en terrenos sin regular del Fraccionamiento El 21.

Liliana Flores Almazán, titular de esta dependencia dio a conocer que en este sector hay liderazgos sociales que están intentando uno o muchos fraudes a través del supuesto cobro por “deslinde”.

La funcionaria recomendó no hacer caso a nadie sobre ningún cobro y que cualquier duda se les resolverá en las oficinas de la Vivienda, en el edificio de La Colmena.

Refirió que los deslindes y los trámites que tienen que ver con la demarcación de una propiedad son trabajos que solamente pueden hacer las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí