Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

Matehuala.- El encargado de la comisión de seguridad vial de la Jurisdicción Sanitaria Juan Carlos Cortes reconoce que se han quintuplicado las muertes de personas en accidentes en motocicleta, pues el año pasado hubo dos personas que perdieron la vida y este año ya van 10 las que pierden la vida en este tipo de accidentes.

Comentó que la primera causa de muerte de jóvenes son los accidentes viales, en personas mayores de 25 a 45 años los accidentes viales son la segunda causa de muerte y muchos de estos ocurren en motocicleta, debido a que no hacen el uso adecuado del casco.

Informó que han aumentado las cifras de jóvenes que se accidentan en motocicleta, muchos terminan con lesiones muy graves, pero logran sobrevivir, pero también muchos han perdido la vida.

Así mismo como padres de familia hay que tener una responsabilidad con los hijos pues muchas veces creemos que no les va a pasar nada.

Expresó que cada mes se están duplicando los accidentes en motocicletas, donde muchos son porque ni siquiera conocen la señalética los jóvenes, agregó que en Matehuala se ha quintuplicado la cifra de muertes por accidentes en motocicletas, el año pasado se tuvieron dos muertes por accidentes en moto y este año ya van 10 decesos donde la mayoría han sido jóvenes y todavía falta diciembre, donde siempre se incrementan los accidentes.