logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Familia queda en la calle por un incendio

Por Carmen Hernández

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Familia queda en la calle por un incendio

RIOVERDE.- Familia perdió su vivienda ya que debido a un cortocircuito se generó un incendio que arrasó con todos sus bienes, el hecho se generó en el Fraccionamiento La Huerta. 

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio, donde les informaban de un incendio en una casa habitación en la primera privada de Vázquez, en el Fraccionamiento de la Huerta. 

Al lugar acudieron elementos a bordo de la unidad M9 para combatir las enormes llamaradas que observaron al llegar al lugar del siniestro. 

Desafortunadamente el fuego se propagó de manera inmediata, las llamas consumieron todo a su paso, por lo que la familia perdió todos sus bienes y ahora no tienen un lugar dónde pasar la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Viajar en tren, un atractivo turístico
Viajar en tren, un atractivo turístico

Viajar en tren, un atractivo turístico

SLP

Jesús Vázquez

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21
Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

SLP

Redacción

Familia queda en la calle por un incendio
Familia queda en la calle por un incendio

Familia queda en la calle por un incendio

SLP

Carmen Hernández

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025
Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

SLP

Jesús Vázquez