Familia queda en la calle por un incendio

RIOVERDE.- Familia perdió su vivienda ya que debido a un cortocircuito se generó un incendio que arrasó con todos sus bienes, el hecho se generó en el Fraccionamiento La Huerta.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio, donde les informaban de un incendio en una casa habitación en la primera privada de Vázquez, en el Fraccionamiento de la Huerta.

Al lugar acudieron elementos a bordo de la unidad M9 para combatir las enormes llamaradas que observaron al llegar al lugar del siniestro.

Desafortunadamente el fuego se propagó de manera inmediata, las llamas consumieron todo a su paso, por lo que la familia perdió todos sus bienes y ahora no tienen un lugar dónde pasar la noche.

