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Alertan a población por extorsiones telefónicas

Por Jesús Vázquez

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Alertan a población por extorsiones telefónicas
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      Matehuala.- Continúa la ola de extorciones telefónicas en la ciudad donde mucha gente ha sido víctima de esas personas, por lo que exhorta a la población en general a no caer en su garras y si les llaman, hacer caso omiso y comunicarse con sus familiares así mismo denunciar ante las autoridades policiacas.

      Una de las victimas mencionó que el pasado miércoles le marcaron por teléfono y le dijeron que le darían las escrituras de su casa y que en otra línea estaban comunicándose con su mamá. 

      Le dijeron que hiciera un depósito de treinta y cinco mil pesos en el Oxxo, si no tendría una multa de doscientos cincuenta mil pesos y perdería su hogar, por lo que hizo un depósito, curiosamente les marcan a las casas y les dan datos correctos, por lo que hay que tratar de no hacer caso a estas llamadas.

      Se hace un llamado a la ciudadanía para que no caigan en llamadas de extorsión telefónica, ya que hoy se han registrado varios intentos, afortunadamente se ha podido frustrar y evitar daños a la economía de los matehualenses.

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      Los números de denuncia y emergencias 911 y 488 88 2 06 47, están al pendiente de cualquier llamado de apoyo a la ciudadanía. 

      Así mismo se exhorta a la población a no poner datos privados en las redes sociales para evitar llamadas de extorsión.

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