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Sin fecha aún para usar pozos de agua

Alcalde deberá solicitar ante la CEA definan el día

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Sin fecha aún para usar pozos de agua
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles pedirá a la Comisión Estatal del Agua el itinerario para saber cuándo se podrá contar con disponibilidad en el pozo de Miravalles, uno de los dos que son alternativas de suministro de agua, aparte del Río Valles.

      Luego de que el 26 de mayo el mismo munícipe dio a conocer que en un mes estaría listo el pozo de extracción de emergencia para el suministro de agua, en caso de sequía extrema y de disminución del afluente, se le preguntó por qué el 26 de junio no estaba funcionando ese lugar todavía.

      Dijo que esa obra es de la CEA y que tendría una conversación con el director, Pascual Martínez Sánchez, para conocer los calendarios de esas obras que servirían para no sufrir el estiaje extremo que se vivió en 2023 y en 2024, cuando el río dejó de correr por falta de lluvias.

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