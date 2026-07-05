Identifican a hombre muerto en La Lajilla

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CIUDAD VALLES.- Ya fue identificado el hombre que fue hallado sin vida en la presa La Lajilla; la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen.

El infortunado respondía en vida al nombre de Federico López, tenía 44 años de edad y vivía en la colonia Plan de Ayala, en este municipio.

Las investigaciones realizadas por la citada dependencia confirmaron que tuvo una muerte violenta.

Como se informó en su momento, el cuerpo de Federico fue descubierto la mañana del miércoles, flotando en las aguas de la presa ubicada en el ejido Laguna del Mante, a unos 30 kilómetros al norte de Ciudad Valles. En ese momento no pudo ser identificado, debido a que llevaba más de tres días de haber fallecido y permanecía en el agua, por lo que su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

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Además, no portaba ninguna credencial o documento de identificación.

Las autoridades informaron que no contaba con ficha de búsqueda; sin embargo, tras hacerse pública la noticia del hallazgo, sus familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía y, con base en la vestimenta y las características físicas, confirmaron que se trataba de Federico.

Hasta el momento no existe una línea de investigación sólida, por lo que continúan las indagatorias para esclarecer este hecho.